EuroLeague, 2018-19 sezonunun en verimli bitiricilerini gösteren bir verimlilik tablosu yayınladı.

Birçok uzunun yayınlandığı listede üst sıraları zorlayabilecek verimlilikteki Goga Bitadze, sadece 8 maça çıktığı için kendine yer bulamadı.

Synergy Sports Technology tarafından hazırlanan tablo oyuncuların smaçlarını, turnikelerini, tamamladıkları atışları dikkate almakta. Kısacası liste oyuncuların atletizm, fiziksel üstünlük ile boyalı alanda sağladıkları etkinliği dikkate alıyor. Bu konuda da Jan Vesely, tarihi bir performansla zirvede yer alıyor.

Listedeki oyuncuların istatistikleri oldukça etkileyici. Çünkü son 10 yılda 10 sayı barajını geçebilen sadece iki oyuncu yer alırken mevcut ortalamaların üzerine çıkan tek isimse 2014-15 sezonunda 11.7 ortalama yakalayan Boban Marjanovic oldu.

Jan Vesely de sezon içinde elde ettiği ortalamalar ile EuroLeague tarihinin en verimli bitiricilerinden biri konumunda. Özellikle çoğu pozisyonu smaçla bitiren Vesely, 27 dakikadan az bir ortalamaya sahip olmasına rağmen son yıllardaki birçok takımdan daha yüksek boyalı alan sayısına ulaşmış durumda. Fenerbahçe'nin top paylaşımı, oyun anlayışı da üst düzey bir bitiricinin EuroLeague'de nelere etki ettiğini gösteriyor.