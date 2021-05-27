Vasilije Micic bu sezon kariyerinin ilklerine bir yenisini daha ekledi... Sadece skorer özelliğiyle değil, kritik noktalarda takımının karakter göstermesini sağlayacak isabetli şutlarıyla Anadolu Efes'in Final-Four biletini almasında büyük rol oynayan Micic 'En Değerli Oyuncu' (MVP) Ödülü'ne ilk kez layık görüldü. 27 yaşındaki oyun kurucu, taraftar ve basın mensuplarının yanı sıra başantrenör ve takım kaptanlarının oylarıyla MVP seçilen ilk isim olmayı başardı.

Tek eksiği şampiyonluk kupası!

3 kez haftanın MVP’si seçildiği bu sezonda Micic Euroleague'in en iyi 5’inde de yer aldı. Skorer oyuncu ayrıca ön plana çıktığı sayı, asist kategorisi ve verimlilik puanında da kariyer rekorlarını geliştirmişti. Sırp skorer, Alba Berlin maçında 13 asist, Fenerbahçe maçında da attığı 37 sayı ve ulaştığı 44 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kırmıştı. Zalgiris'te 1, Anadolu Efes'te 2 olmak üzere 3. kez Final-Four'da mücadele etme başarısı gösteren Micic şimdi de ilk Euroleague şampiyonluğu için mücadele edecek.

3. MVP Ödülü

Sezonun MVP'si böylece üst üste 2., toplamda ise 3. kez Türk takımlarının kadrosundan çıktı. Anadolu Efes, Micic'le bu gururu ilk kez yaşarken, daha önce Fenerbahçe 2015'te Bjelica'yla 2019'da da Vesely'le bu sevinci yaşamıştı.