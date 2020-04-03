İspanya basınına konuşan Euroleague COO’su Eduard J. Scott, sezonda kalan 78 maçı en fazla 5 haftada bitirebilecek bir plan üstünde çalıştıklarını belirtti. Temmuz ayının ilk yarısında bitirilmesi düşünülen tüm maçları ayrıca bir şehirde bulunan 2 arenada oynatmayı planladıklarını, yönetimin düşündüğü şehirler arasında da İstanbul (Ülker S.S., Sinan Erdem), Moskova (Megasport, Myticshchi) ve Atina’nın (OAKA, Peace and Friendship) bulunduğunu söyledi. Bu arada salonların yakınlık mesafesine bakıldığında Atina’nın listenin başında yer aldığı da vurgulandı.