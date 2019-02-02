EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimiz mağlup

Turkish Airlines EuroLeague'de Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. maç dönemini mağlubiyetle kapadı.

02 Şubat 2019, Cumartesi 21:38
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EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimiz mağlup

Turkish Airlines EuroLeague'de 21. maç döneminin ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. maç döneminde galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih’e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı.

Sonuçlar

Khimki-Zalgiris: 74-64

Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86

Baskonia-Maccabi FOX: 97-73

CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69

Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86

Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75

Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106

Puan durumu

Takımlar O G M

1. Fenerbahçe Beko 21 18 3

2. Real Madrid 21 17 4

3. CSKA Moskova 21 16 5

4. Anadolu Efes 21 13 8

5. Barcelona Lassa 21 12 9

6. Olympiakos 21 12 9

7. Bayern Münih 21 11 10

8. Baskonia 21 10 11

9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 21 10 11

10. Maccabi FOX 21 9 12

11. Panathinaikos 21 9 12

12. Khimki 21 8 13

13. Zalgiris 21 8 13

14. Herbalife Gran Canaria 21 6 15

15. Buducnost VOLI 21 6 15

16. Darüşşafaka Tekfen 21 3 18

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