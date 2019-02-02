Turkish Airlines EuroLeague'de 21. maç döneminin ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. maç döneminde galibiyet alamadı.
Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih’e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.
Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı.
Sonuçlar
Khimki-Zalgiris: 74-64
Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86
Baskonia-Maccabi FOX: 97-73
CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69
Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86
Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75
Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106
Puan durumu
Takımlar O G M
1. Fenerbahçe Beko 21 18 3
2. Real Madrid 21 17 4
3. CSKA Moskova 21 16 5
4. Anadolu Efes 21 13 8
5. Barcelona Lassa 21 12 9
6. Olympiakos 21 12 9
7. Bayern Münih 21 11 10
8. Baskonia 21 10 11
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 21 10 11
10. Maccabi FOX 21 9 12
11. Panathinaikos 21 9 12
12. Khimki 21 8 13
13. Zalgiris 21 8 13
14. Herbalife Gran Canaria 21 6 15
15. Buducnost VOLI 21 6 15
16. Darüşşafaka Tekfen 21 3 18