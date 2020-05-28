EuroLeague'e yönelik ilgide rekor artış

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonu yarıda kalmış olsa da oynanan dönem içerisinde elde edilen taraftarların ilgisine yönelik verilerin 2018-19 sezonuna göre rekor seviyede artış gösterdiği dikkat çekti.

28 Mayıs 2020, Perşembe 18:26 Son Güncelleme:
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EuroLeague'e yönelik ilgide rekor artış

Turkish Airlines EuroLeague'in 2019-20 sezonu corona virüs salgını nedeniyle tamamlanmamış olsa da taraftarların ilgisindeki artış dikkat çekici seviyelere çıktı.

Turnuvanın oynandığı Ekim-Mart ayları arasındaki dönem göz önüne alındığında 2018-19 sezonuna göre 2019-20 sezonunda taraftarların ilgisi açısından önemli bir artış sağlandı. İşte rekor artışı ortaya koyan veriler:

Taraftar ilgisi

  • EuroLeague'in tüm pazarlarında %15'lik büyüme sağlandı. (Fransa, İsrail, Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan, Rusya ve Sırbistan)
  • Takımları bulunan tüm ülkelerde artış sağlanırken en büyük büyüme %41 ile Fransa'da gerçekleşti. İsrail'de %38'lik büyüme dikkat çekerken Türkiye, %28 ile üçüncü sırayı aldı. İspanya'da %23, Almanya'da %16 ve İtalya'da %15'lik büyüme sağlandı. 
  • Üçüncü pazarlar konumundaki İngiltere ve ABD'de büyüme kaydedildi.

(Kaynak: Nielsen Sports)

Dijital büyüme

  • Takipçilerde %11, erişimde %21, video görüntülemelerde %25 ve katılımda %46'lık gelişim sağlandı. 
  • EuroLeague.net'te tekil kullanıcılarda %9, sayfa görüntülemede %22 ve oturumda %13'lük artış hesaplandı. 
  • Partnerlerin markalı ürün içeriklerinde %94'lük artış hesaplanırken bitmiş 2018-19 sezonuna göre bitmemiş 2019-20 sezonu kıyaslandığında da artış %41 olarak dikkat çekti.

(Kaynak: Blinkfire Analytics)

Televizyon izleyicileri

  • EuroLeague pazarlarında yıllık ortalamada %15'lik artış sağlandı. 
  • Kaydedilen en geniş büyüme %6634 ile Fransa'da olurken İtalya'da %184, İsrail'de %144 ve Almanya'da %64 ile dikkat çekti.
  • İspanya ve Türkiye'de durum stabil kalırken İspanya'da DAZN üzerinden online yayınlarda %81'lik büyüme rakamı elde edildi.
  • Sezon normal haliyle tamamlanmış olsaydı büyümenin %25 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

(Kaynak: Nielsen Sports)

Seyirci katılımları

  • Salonlarda maç başına seyirci katılımında %12'lik büyüme gözlemlenirken sezon ortalaması 8676 olarak hesaplandı.
  • Sezonun şu ana kadarlık kısmında tüm zamanların rekoru kırıldı. Mart ile Mayıs ayları arasındaki ortalama artışın %3 olduğu düşünülürse oyun başına seyirci sayısı, yaklaşık 9000 ile sezon genelinde de tüm zamanların rekorunu kıracaktı. 
  • 2018-19 sezonunun tamamı ile Mart ayı verileri karşılaştırıldığında bile büyüme %5,9'dur. 
  • Mart ayında salonlarda elde edilen %75'lik doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesidir.
  • Mart ayına kadar salonlardaki maçlara katılan seyirci sayısı toplam 1.943.361'dir.


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