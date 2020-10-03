EuroLeague’e Fenerbahçe Beko iyi, Anadolu Efes kötü başladı

THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Sezonun ilk haftasında Türk takımları 2’de 1 yaptı. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Sırp takımı Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Zenit’e 73-69 yenildi. Haftanın önemli maçlarından olan müsabakada ise gülen taraf Barcelona oldu. Barca, konuk ettiği CSKA Moskova’yı 76-66’lık skorla yendi.
THY Euroleague’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes: 69 - Zenit Saint Petersburg: 73
Olympiakos: 67 - Zalgiris Kaunas: 68
Maccabi Tel Aviv: 80 - ALBA Berlin: 73
FC Barcelona: 76 - CSKA Moskova: 66
Valencia Basket: 65 - Asvel: 63
Khimki Moskova : 76 - Panathinaikos: 78
Fenerbahçe Beko: 77 - Kızılyıldız: 63
Bayern Münih: 79 - Olimpia Milano: 81
Baskonia: 76 - Real Madrid: 63
İHA