Euroleague 10 yıllık sözleşmesi olan 11 kulüpten 200 bin euro kesmeye karar verdi.

Yunan gazetesi Prasini’de yayınlanan habere göre Toplanan paranın ise A lisansı olmayan 5 kulübe dağıtılması planlanıyor.

Habere göre, Euroleague kulüpleri sahiplerinin son toplantısında, Jordi Bertomeu organizasyonla 10 yıllık sözleşmesi olan A lisanslı 11 kulübe 2019 yılı gelirinin geçen sezonun gelirinden daha yüksek olacağını taahhüt etmişti. Ancak bu taahhüt İcra Diretörü ve yönettiği organizasyon yetkilisi tarafından reddedilmişti, çünkü bu durumda takımların gelirlerinin yükselse de bir önceki yıla kıyasla açık gösterecekti.

Ayrıca, Jordi Bertomeu'nun raporuna göre, sözleşmeli 11 kulübün sahipleri her yıl aldıkları 200.000 euroluk bonusu da kaybedecek. Euroleague 11 takımdan gelecek bu paranın 1 milyon euro’luk kısmını A Lisansı olmayan 5 kulübe tahsis etmeyi planlıyor. Beş kulübe dağıtıldıktan sonra paranın kalan kısmının ne yapılacağı ise bilinmiyor.

Basket Dergisi