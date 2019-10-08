EuroLeague'den Sergio Rodriguez forması kazanma şansı!

Turkish Airlines EuroLeague'in yıldız oyuncuların kariyerlerine yönelik hazırladığı 'EuroLeague Trivia Quiz' bu kez sizleri Sergio Rodriguez hakkındaki soruları bilerek imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

08 Ekim 2019, Salı 18:58 Son Güncelleme:
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EuroLeague'den Sergio Rodriguez forması kazanma şansı!

'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de AX Armani Exchange Olimpia Milan forması giyen Sergio Rodriguez hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezonun ilk bölümünde Sergio Rodriguez'in oldukça başarılı EuroLeague kariyerine ilişkin sorularla karşılaşacak ve doğru bilmeniz halinde Olimpia Milano'nun Sergio Rodriguez imzalı formasını kazanma şansını elde edeceksiniz.

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