EuroLeague'den Nick Calathes forması kazanma şansı!
Turkish Airlines EuroLeague'in oyuncuların kariyerlerine yönelik hazırladığı 'EuroLeague Trivia Quiz' bu kez sizleri Panathiniakos forması giyen Nick Calathes hakkındaki soruları bilerek imzalı forma kazanmaya davet ediyor.
'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.
Turkish Airlines EuroLeague'de Panathiniakos forması giyen Nick Calathes hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.
Uzun bir EuroLeague kariyerine sahip Nick Calathes hakkındaki soruları doğru bilmeniz, size ABD kökenli Yunan oyuncunun imzalı formasını kazanma şansı getirecektir.