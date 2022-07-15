EuroLeague daha önce maç takviminin robot tarafından yapıldığını açıklamış ve bu robot daha önce de birinci ve ikinci pencerelerdeki milli maçlarla kendi maçlarını milli oyuncuları seçim yapmaya zorlayacak şekilde ayarlamıştı. Birkaç EuroLeague takımı yakın geçmişte Jordi Bertomeu'nun yönettiği turnuvadaki bu örtüşmeye şiddetle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine yeni takvimde Almanya 10 Kasım'da Finlandiya'yı konuk ederken, EuroLeague bir Alman derbisi Alba Berlin-Bayern Münih maçını planladı; Yunanistan Letonya'yı ağırlarken, aynı gün Olympiakos Partizan'ı, Panathinaikos ise ertesi gün Baskonia'yı ağırlıyor. Türkiye için ise milli takım 10 Kasım’da Belçika'yı ağırlarken, Anadolu Efes aynı Madrid'de oynuyor, Fenerbahçe Beko ise ertesi gün Kızılyıldız’ı konuk ediyor.

Bunlara ilaveten, 11 Kasım’da Litvanya ile Fransa ve İtalya ile İspanya’nın maçı varken, EuroLeague programında 10 Kasım’da Asvel – Zalgiris, Maccabi Tel Aviv – Barselona, Real Madrid – Anadolu Efes ve 11 Kasım’da Valensiya – Monaco ve Milan – Virtus Bolonya, Panathinaikos – Baskonia maçlarını içeren takvim yayımlandı.

Buraya kadar 'tesadüf' olarak adlandırılacak kasım penceresindeki örtüşmeler, Avrupa’dan Dünya Kupası’na gidecek 12 ülkenin belli olacağı 2023 Şubat ayında da devam ediyor.

Çekya ile Fransa milli takımlarının karşılaşacağı 23 Şubat’ın ertesi gününde Fransız takımlarından Asvel Anadolu Efes ile içeride, Monaco ise Barselona ile deplasmanda karşılaşıyor. Litvanya ile Macaristan, İtalya ile Ukrayna ve İzlanda ile İspanya milli maçlarına karşılık olarak ise EuroLeague takviminde Zalgiris Kaunas- Real Madrid, Milan – Panathinaikos, Valencia – Olympiakos, Virtus – Baskonia ve Barselona – Monaco maçlarını açıkladı.

24 Şubat’ta Türkiye Letonya’yı ağırlayacakken, EuroLeague aynı güne Anadolu Efes – Asvel, bir gün önceye ise Partizan – Fenerbahçe Beko maçını takvimine eklemiş. Aynı günde oynanacak Yunanistan – Sırbistan maçına karşılık olarak ise EuroLeague takviminde Valensiya – Olimpiakos ve Kızılyıldız – Alba Berlin maçları bulunuyor.