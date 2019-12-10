EuroLeague'den imzalı Spanoulis forması kazanma şansı!

Turkish Airlines EuroLeague'in, oyuncuların kariyerlerine yönelik hazırladığı 'EuroLeague Trivia Quiz' bu kez sizleri Avrupa basketbolunun efsanelerinden, Olympiacos'un tecrübeli ismi Vassilis Spanoulis hakkındaki soruları bilerek imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

10 Aralık 2019, Salı 18:45
- A +
EuroLeague'den imzalı Spanoulis forması kazanma şansı!

'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'in efsanelerinden Olympiacos'un yıldızı Vassilis Spanoulis hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde EuroLeague'in yaşayan efsanelerinden Spanoulis'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.

TESTE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...