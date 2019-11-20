'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın yıldızlarından Arturas Gudaitis hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Gudaitis'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.



