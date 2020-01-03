'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Panathinaikos'ın yıldızlarından Jimmer Fredette hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Fredette'in imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.