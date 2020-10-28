EuroLeague'den Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov'a ceza

EuroLeague, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov'a Panathinaikos maçında hakemlere olan sözleri nedeniyle 5000 euro para cezası verildiğini açıkladı.

28 Ekim 2020, Çarşamba 20:54 Son Güncelleme:
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EuroLeague'den Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov'a ceza

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov, Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç dönemindeki Panathinaikos OPAP maçının hakemleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 euro ceza aldı. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak 48 yaşındaki Sırp antrenörün, hakemlere saygısız davranması gösterildi.     

Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda Yunan ekibine 82-68 yenildiği karşılaşmada, hakem kararlarına birkaç kez itiraz eden Kokoskov, aldığı teknik fauller sonrası sahadan atılmıştı.


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