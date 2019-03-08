EuroLeague Basketball, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Avrupa basketbolunun en üst düzeyinde cinsiyet eşitliği durumunu sorguluyor.

Cevabı almak için "Masa Konuşması: Sporda Kadın" adlı yeni belgesel, Avrupa basketbolunun en üst düzeyinde görev alan dört başarılı kadını bir araya getiriyor.

Masa toplantısında EuroLeague'in görevlisi Roser Queralto, Zalgiris Kaunas bünyesinde görev alan Une Marija Jurkstaite, EuroLeague'in tek kadın hakemi Anne Panther ve eski milli oyuncu olan şimdilerde ise beIN Media Group bünyesinde görev alan Şükran Albayrak bir araya geldiler.

Şükran Albayrak belgesel sırasındaki konuşmasında, "Benim sırrım asla pes etmemek. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil ama pes etmeyin ve çabalamaya devam edin" dedi.

Medya sektöründe kadınların rolüyle ilgili de konuşan Albayrak, "Medya sektöründe kadınların sadece kamera önünde olması gerekmez. Onları kamera arkasında görmek de çok güzel" dedi.

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