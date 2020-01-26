Euroleague’de sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağnen Play-Off şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe Beko, bu süreçteki kritik haftayı galibiyetle kapattı. Sarı- Lacivertliler evinde mutlak zafer alması gerektiği mücadelede Milano’yu 73-64 yendi, sıralamada 11.’likten 9.’luğa yükseldi. Kanarya ayrıca 9. maçını da kazanarak, Play-Off sınırındaki rakipleriyle galibiyet farkını 1’e indirdi. 1

15 yıl sonra yendiler

Anadolu Efes bu sezonki 4 İspanya deplasmanını da kazandı. Lacivert-Beyazlılar, Barcelona, Valencia ve Baskonia’nın ardından en son Real Madrid’e de firve vermedi: 80-75. Bu sonuçla lider durumundaki Efes en yakın takipçisiyle galibiyet farkını 3’e çıkarmayı başardı. Temsilcimiz ayrıca, Real Madrid’i tam 15 yıl sonra dış sahada yenmeyi başardı. Efes, İspanyol devini en son 2005’te normal sezonda (72-57) mağlup etmişti.

Larkin'in MVP serisi

MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak Euroleague tarihine geçen Anadolu Efes’in yıldızı Larkin, Real Madrid karşısında 36 verimlilik puanıyla (32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt) 4. kez MVP seçildi ve ulaşılması zor bir rekora imza attı.