Fenerbahçe Beko, bu yıl her kulvardaki en büyük rakibi Anadolu Efes’le Euroleague’de karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla başlayan ve son olarak Türkiye Kupası finalinde eşleşen iki büyük takımın çekişmesinde 5. raunt bugün oynanacak.

22. haftada Play- Off’a kalmayı garantileyen ve saha avantajını sağlayacak ilk 4 takım arasındaki yerini de büyük ölçüde sağlamlaştıran Sarı-Lacivertliler, zirvedeki yerini korumak adına mücadele edecek.

15 galibiyetle 4. sırada bulunan ve Play-Off biletini almak bir yana, ilk 4 arasında kalmayı hedefleyen Anadolu Efes mutlak zafer için sahaya çıkacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Lacivert-Beyazlılar 89-83 kazanmıştı.

41. randevu

Fenerbahçe ve Panathinaikos’u çalıştıran Obradovic ile M.Siena, Anadolu Efes, Ülkerspor ve Galatasaray’ın başında yer alan Ataman’ın 20 yıla yaklaşan rekabetinde bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic’in takımları 26, Ataman’ın ekipleri ise 14 defa sahadan galip ayrıldı.

Ataman’ın çalıştırdığı takımlar, Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe’ye karşı Ülker Spor Salonu’nda galibiyet alamadı. Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes’in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir’de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip kazandı.