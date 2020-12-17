Salı günü, CSKA Moskova deplasmanında fark yiyen Anadolu Efes ve sahasında ağırladığı Milano'ya kaybeden Fenerbahçe Beko bugün iki yenilginin de telafisini yapmak için sahaya çıkacaklar. 14 maçta 7 galibiyeti bulunan Lacivert-Beyazlılar, Milano'yu ağırlayacak. Son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Kanarya da Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.