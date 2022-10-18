EuroLeague'de sezonun ilk sahadan 84-66 galibiyetle ayrıldı. çift maç haftasında; Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün sahaya çıkacak. Lacivert-Beyazlılar önce Valencia'yı cuma günü de Alba Berlin'i, Kanarya da Asvel'i ve perşembe günü de Valencia'yı ağırlayacak.

Geçen hafta Monaco karşısında ilk yenilgisini alan Anadolu Efes coachu Ergin Ataman maç öncesi; “Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Her pozisyonda eksiksiz, yüksek tempolu ve organize basketbol oynayan bir takım” derken 2'de 2 yaparak yola devam eden Fenerbahçe'de coach Dimitris Itoudis: “Son derece fiziksel bir oyun ortaya koyuyorlar. Çok atletik, sahayı iyi koşan ve agresif bir rakibimiz olacak" ifadelerini kullandı.