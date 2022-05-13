Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezon geride kalırken 2021-22 sezonunun En İyi İkinci Beşi de açıklandı. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, ikinci beşte kendine yer buldu.

Micic dışında ikinci beşte Olympiacos'tan Kostas Sloukas, Olimpia Milano'dan Shavon Shiedls, Bayern Münih'ten Vladimir Lucic ve Panathinaikos'tan Georgios Papagiannis yer aldı. Bu sezon takımları için önemli roller oynayan bu isimler; medya, taraftarlar, EuroLeague'deki takımların kaptanları ve başantrenörlerini içeren bir oylama süreciyle belirlendiler.

Geçtiğimiz sezonu MVP olarak tamamlayan Vasilije Micic ve Bayern Münih'ten Vladimir Lucic, geçtiğimiz sezon en iyi ilk beşte yer alıyorlardı. Shavon Shields ise geçtiğimiz sezon da en iyi ikinci beşin bir parçasıydı. Eski Fenerbahçeli Kostas Sloukas, 2018-19 sezonunda en iyi ilk beşin bir parçasıydı. Bu sezon önemli yükseliş kaydeden Georgios Papagiannis ise ilk kez EuroLeague'de sezonun beşlerinden birinde kendine yer bulmuş oldu.