Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen EuroLeague'de yönetim, tüm sağlık şartları sağlandığında sezonu bitirmeye yönelik bir bakış açıları olduğunu açıklamıştı.

Mevcut durumda, sağlık krizinin yarattığı ekonomik etkiler de düşünüldüğünde sezonun tamamlanması yönünde görüşler öne çıkıyor. EuroLeague Yönetimi de sürekli olarak video konferanslar ile görüş alışverişinde bulunuyor.

Marca'nın iddiasına göre ise EuroLeague, NBA'in de gündemine gelen ligi tek şehirde bitirme planı üzerinde duruyor. Sürekli seyahat durumunu ortadan kaldıracak bu öneri, birçok kulüp tarafından kabul edilebilecek nitelikte görülüyor.

Mayıs ayındaki Final Four'a kadar normal sezonu ve sonrasındaki play-off etabını tamamlamak, mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.

Konuya ilişkin EuroLeague Operasyon Direktörü Edward Scott da El Pais'e yaptığı açıklamada, "Sağlık ve zaman açısından 18 farklı sahada oynamak mümkün değilse oyuncuları tek bir şehirde veya iki salonda toplamayı tercih edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Tamamlanması gereken sezonun hazırlık kısmına da değinen Scott, "Ülkelerinden dönmeleri yaklaşık 3 gün sürecek. 14 gün zorunlu karantinada kalacaklar. Tüm takımlar hazır olduktan sonra da yeni sezon iki hafta sonra başlayacak" dedi.

Madrid, WiZink Center'da planlanan olası bir Final 8'e ev sahipliği yapmayı teklif etmiş olsa da EuroLeague'in maçları iki salonlu bir şehirde düzenlemesi planına uyanlar ise İstanbul, Moskova ve Atina olarak öne çıkıyor.

İstanbul, Fenerbahçe Beko'nun evi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Anadolu Efes'in evi Sinan Erdem Spor Salonu'nda EuroLeague'in son aşamasına ev sahipliği yapabilir.



