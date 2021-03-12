Eurolegue'de 2020-2021 sezonu hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko için kötü başlamıştı. Ancak iki temsilcimiz de öyle bir geri dönüş yaptı ki, sadece Play-Off'un değil Final-Four'un da iddialısı konumuna geldi. Kanarya yakaladığı müthiş seriyle 17. sıradan 6.'lığa kadar yükseldi. Efes de eski yıllarından daha üst seviye bir performans göstererek rakiplerini rekorluk farkla yıktı, adeta gövde gösterisi yaptı. Artık normal sezonun bitimine -erteleme maçlarını saymazsak- 6 hafta kaldı. Play-Off için kritik viraja girildi.

Küçük hesaplar devrede

Şu anda iki temsilcimiz de ilk 8 sınırı içerisinde ve artık bu konumu korumak adına, hata yapma şansları yok...Çünkü Play-Off sınırındaki takım ile altındaki 3 takımın galibiyet sayıları 1 ila 2 arasında değişiyor. Ve her galibiyetin altın değerinde olduğu önümüzdeki 6 hafta her takım için büyük bir şans. Kısacası bundan sonra maçlardaki mücadelede kan gövdeyi götürecek, matematiksel hesaplar devreye girecek.

İkili averajı da almak şart

Efes ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına baktığımızda ise sadece kazanmak değil, sıralamada bazı rakipleriyle oluşabilecek galibiyet eşitliğinde Play-Off ve saha üstünlüğünü getirecek ilk 4 için büyük avantaj sağlayacak ikili averajı da almak zorunda...İlk yarıdaki kötü sonuçlar işte bu nedenle canımızı biraz sıkabilir.

Efes ve Fener 5'ine de kaybetti

İki Türk ekibi de işini şansa bırakmamalı, ikili averaj için elinden geleni mutlaka yapmalı. Kalan son 6 haftaya -Erteleme maçı hariç- baktığımızda; Efes ilk yarıda kaybettiği 5 rakibiyle karşılaşacak. İlk 4 hesapları yapan Lacivert-Beyazlılar, özellikle de Bayern Münih, Milano, Real Madrid, Play-Off için de bugün ağırlayacağı Zalgiris ve Baskonia önünde ikili averajı kovalamalı. Fenerbahçe ise kalan son 6 maçında; Olympiakos dışında ilk yarıda tüm rakiplerine kaybetti. Lider Barcelona'yla arasında 3 galibiyet farkı olan Kanarya, İspanyol rakibiyle belki bu hesaba girmeyebilir ancak Play-Off şansını sürdüren Valencia, Zalgiris ile üst sıralar için de Bayern Münih ve Real Madrid ile ikili averaj mücadelesine girecektir. Bu arada ikili averajın eşitliği durumunda bakılacak genel averajda ise Efes, Barça'dan sonra Euroleague'nin en iyi 2. takımı konumunda. Fenerbahçe'nin ise -6 genel averajı var.

Hatice Yücel / Fanatik



