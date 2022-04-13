Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 85-76'lık skorla mağlup oldu. EuroLeague'in normal sezonu bu maçla birlikte sona ererken, Play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet ile Anadolu Efes'i geçerek sezonu 5. sırada tamamladı. Son sekize yükselmeyi başaran Anadolu Efes ise 6. sırada normal sezonu noktalarken, Play-off'ta İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile eşleşti.

19 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan Play-off serilerinde Anadolu Efes, Final Four'a yükselmek için mücadele edecek. Lacivert-Beyazlılar ilk iki maçı deplasmanda oynayacak.

EuroLeague'in Final Four'u ise 19-21 Mayıs tarihlerinden Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

EuroLeague'de Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Bayern Münih

Olympiakos - Monaco

Olimpia Milano - Anadolu Efes

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv



