THY EuroLeague 12.hafta mücadelesinde Sırp derbisinde Kızıl Yıldız deplasmanda Partizan’ı son bölümde bulduğu basket ile 76-73 mağlup etti. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.





İLK ÇEYREKTE SAVUNMA DAMGASI

Partizan savunmasının yaptığı baskı, Kızılyıldız’ı oldukça zorladı ve konuk ekip, ilk 6 dakikada sadece 4 sayı atabildi. İlk periyotta Mathias Lessort, 5’i hücum ribaundu olmak üzere toplamda 8 ribaund alarak boyalı alanda maça damga vurdu. Mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 20-11 önde tamamladı.

KIZILYILDIZ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Konuk ekip, ilk çeyreğe oranla sabırla hücum ederek topu iyi bir şekilde dolaştırdı. Bu sayede Kızılyıldız, hem öne geçti hem de farkı açtı. 33-40

OBRA'NIN TAKIMI DENGEYİ BULDU

İkinci yarıda Yam Madar’ın ön plana çıkmasıyla oyunun içine tekrar girmeyi başaran Obradovic’in öğrencileri skorda dengeyi yakalamayı başardı. 52-54

2 SANİYE KALA ÜÇLÜK İSABETİ

Ev sahibi ekip Partizan, son 3 dakika kala skorda 6 sayı öne geçti. Bu andan itibaren Luca Vildoza’nın ön plana çıkmasıyla Kızılyıldız hemen skoru dengeye getirdi. Son topa giden mücadelede Kızılyıldız, Nemanja Nedovic’in bulduğu üç sayılık isabetle maçı 76-73 kazandı. Nedovic'in galibiyet şutu maçta bulduğu tek üçlük isabetiydi. Yıldız isim karşılaşmayı 20 sayı ile tamamladı.

Bu sonuçla Kızılyıldız 6.galibiyetini aldı, Partizan ise 4 galibiyette kaldı.

OBRADOVIC: "SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

Bu sezonki iki randevuda da rakibine yenilen Belgrad temsilcisinde baş antrenör Obradovic mücadele sonrasında “Öncelikle rakibi galibiyetinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Şans onlardan yanaydı. Videoyu şimdi izledim ve son dakikalarda dört açık şutumuz oldu ama bir tane isabet bulamadık. Nedenini ben de bilmiyorum. Yayın gerisinden atışlarımıza baktığınızda istediğimiz yüzdeyi yakalayamadık. Diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da oyuncularımın yanında olacağım ve sorumluluğu üzerime alacağım. Eğer o şutlar gelseydi kimse bizim sorunlarımızdan bahsetmiyor olacaktı. Ama devam etmeliyiz ve ben hayatım boyunca yaptığım gibi sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama bazı zamanlarda hiç tecrübemiz yokmuş gibi oynuyoruz.” dedi.

'OLAY OLMAMASI İÇİN YALVARDIM'

Geçen sezon Adriyatik Ligi final serisinde rakibiyle olayların damga vurduğu bir seri oynayan Partizan, beş maç sonunda seriyi kaybetmişti. Taraftar olaylarıyla ilgili olarak Obra şu açıklamaları yaptı: "Harika bir atmosfer, Partizan taraftarlarına olay olmaması için yalvardım. Ve yaptılar.Avrupa'ya güzel bir tablo gitti. Yani olabiliyor.

"HOLİGANLARI SALONDAN ATMALIYIZ"

"Sırbistan Ligi'nde neden "bombalama" var? Bu, ligin farklı davranması gerektiği anlamına gelir. Holiganları salondan atmalıyız"



