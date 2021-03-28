Anadolu Efes, coach Ergin Ataman'ın tarihi maç cezası nedeniyle takımın başında çıkamadığı Panathinaikos karşısında adeta idman yaparak sonuca gitti: 85-65. Fenerbahçe ise bir diğer Yunan ekibi Olympiakos deplasmanında, ikinci yarıda rakibine fazla sayı şansı tanısa da Vesely ve Pierre önderliğinde 75-71galibiyete uzandı.

Salı günü başlıyor...

Salı gününden itibaren kritik hafta başlayacak. Üst üste 3 maçını da deplasmanda oynayacak Efes, Play Off'taki yerini sağlamlaştırmak isteyen Real Madrid ve 1 Nisan'da da ilk 8'e girme şansı bulunan Baskonia'yla karşılaşacak. Play-Off'a daha iyi bir sıradan girmek için mücadele eden Fenerbahçe ise ilk4'te gözü olan Bayern Münih deplasmanından sonra Play-Off biletini garantilemiş olan lider Barcelona'yı ağırlayacak.