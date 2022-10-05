Partizan 11,500 kombine satarak EuroLeague rekoru kırdı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla satışa çıkarılan 11.500 kombinenin tamamının satıldığını açıkladı.
Rekorun önceki sahibi ise bu yaz satışa çıkardığı 10.000 kombinenin tamamını satan Maccabi Tel Aviv'di.
Zeljko Obradovic'in önderliğindeki Partizan, önümüzdeki sezon EuroLeague karşılaşmalarını 18.000 kişi kapasiteli Stark Arena’da oynayacak.
Sırp temsilcisi, Adriyatik Ligi karşılaşmalarını ise 8.000 kişi kapasiteli Aleksander Nikolic Spor Salonu’nda (Pionir) oynayacak.