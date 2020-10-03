Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu tam gaz başladı. Büyük heyecanda ilk hafta geride kalırken birinci maç döneminin en değerli oyuncusu ise TD Systems Baskonia forması giyen Pierria Henry oldu.





Baskonia, ilk hafta Real Madrid'i 76-63 ile geçerek flaş bir galibiyet elde ederken Henry, 32 verimlilik puanı elde etti. 23 sayı, 6 asist ile yıldızlaşan Henry, takımının galibiyetinde büyük rol oynadığı gibi ilk maç döneminin en değerli oyuncusu da olmayı başardı.

Elde ettiği 32 verimlilik puanı ilk haftada en yakın rakibinden 5 fazlaydı. Henry, 23 sayıya ulaşırken 5/7 iki sayılık isabet oranıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, maçta 6 asist yaparken rakip Real Madrid ise toplam takım halinde 7 asist yapabildi.

Pierria Henry, bu performans ile birlikte EuroLeague kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu oldu.