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EuroLeague'de ilk hafta maç programı belli oldu

THY EuroLeague'de 2022/23 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçları 6-7 Ekim'de oynanacak.

14 Temmuz 2022, Perşembe 11:22 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de ilk hafta maç programı belli oldu

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu.

Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Açıklamaya göre ilk hafta programı şöyle:

Panathinaikos-Real Madrid

LDLC Asvel-Olimpia Milano

Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

Valencia-Baskonia

Anadolu Efes-Kızılyıldız

Alba Berlin-Partizan

Barcelona-Olympiakos

Virtus Bologna-AS Monaco

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