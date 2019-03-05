EuroLeague’de iki başkan: Obradovic ve Datome

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Datome’nin, EuroLeague Oyuncular Birliği’nin ilk başkanı olmasının ardından koç Zeljko Obradovic de EuroLeague Koçlar Kurulu başkanlığını yapacak.

Eurohoops’un haberine göre; EuroLeague Koçları Kurulu adını alacak yeni kurulan EuroLeague Koçları Birliği, yarın (6 Mart) Madrid’de kamuoyuna duyurulacak.

Kurulun ilk başkanı Zeljko Obradovic, asbaşkanı Pablo Laso, icra direktörü ise Goran Sasic olacak.

Xavi Pascual, Neven Spahija, Ahmet Çakı ve Georgios Bartzokas birliğin onursal üyeleri olarak basın toplantısında yer alacak.

EuroLeague Oyuncular Birliği’nin kuruluşundan birkaç ay sonrasında koçlar birliğinin kurulması Avrupa basketbolunun yapısı için bir başka önemli adım olacak.

2018-2019 sezonunun ortasında neredeyse EuroLeague koçlarının yarısının görevlerine son verilmesi, bu birliğin kuruluş sürecini hızlandıran gelişmelerden biri olmuştu.

Sarı lacivertlilerin İtalyan yıldızı Luigi Datome de, yakın geçmişte kurulan EuroLeague Oyuncular Birliği başkanlığı görevini yürütüyor.