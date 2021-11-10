Euroleague’de her hafta temsilcilerimizden birinin mücadelesini şifresiz olarak ekranlara getiren beIN Sports Haber, 9’uncu haftanın programını açıkladı. Ligin 9’uncu haftasında Alba Berlin-Anadolu Efes mücadelesi, Perşembe 22.00’den itibaren beIN Sports Haber ve beIN Sports Youtube kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligin en zayıf ekiplerinden Alba Berlin, geçtiğimiz hafta Zalgiris Kaunas deplasmanındaydı. Bu sezon henüz galibiyet alamayan rakibini geçmeyi başaran Alba Berlin, bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Rekabet analizi

Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan mücadelelerde Anadolu Efes üstün olan taraf. Son 6 Euroleague maçında da rakibini mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, Alba Berlin önündeki son mağlubiyetini 2004 yılında almıştı. Berlin’de oynanan 7 maçın 6’sından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı 84-76 ve 93-72’lik sonuçlarla kazanmayı başarmıştı.