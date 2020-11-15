Turkish Airlines EuroLeague'de 8. maç dönemi geride kalırken haftanın MVP'si de belli oldu. Bayern Münih'in Sırp yıldızı Vladimir Lucic, 8. maç döneminin en değerli oyuncusu olmayı başardı.

EuroLeague'de sezona müthiş başlayan Bayern Münih, 8. maçındaki 6. galibiyetini alarak Barcelona'nın ardından ikinci sıraya yerleşirken Vladimir Lucic de bu sezon ikinci kez haftanın en değerli oyuncusu oldu. Lucic, takımı Bayern Münih'in Valencia'yı 90-79 mağlup ettiği maçta 22 sayı, 7 ribaunt ile yıldızlaştı.

Kullandığı 16 atıştan sadece 3'ünü kaçırarak 22 sayıya ulaşan Lucic; 2 asist, 2 top çalma yapıp, 8 de faul alarak 35 verimlilik puanına ulaştı ve bu alanda EuroLeague kariyer rekorunu kırmayı başardı.