Turkish Airlines EuroLeague'de 7. maç dönemi geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, haftanın MVP'si olmayı başardı.

Anadolu Efes, önemli eksiklerine rağmen Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederken Rodrigue Beaubois; 23 sayı, 7 asist ve 36 verimlilik puanıyla yıldızlaşmıştı. Bunun yanı sıra 1 tanesi son topta olmak üzere 2 blok ve 3 top çalmaya da imza attı.

Maccabi Tel Aviv karşısında 23 sayıyla yıldızlaşan Beaubois, maç içinde sadece 2 şut kaçırdı. 5/5 iki sayılık, 4/4 serbest atış isabetleriyle oynayan Fransız oyuncu, sadece 2 adet üçlük kaçırdı (3/5).