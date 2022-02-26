Turkish Airlines EuroLeague'de 27. haftanın ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77'lik skorla mağlup ettiği maçta iyi bir performans sergileyen Sırp oyuncu Vasilije Micic, haftanın MVP'si oldu. Müsabakada 20 sayı, 10 asistle double double yapan Micic, 30 verimlilik puanı elde etti.

28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ikinci, kariyerinde ise sekizinci kez haftanın MVP'si oldu.