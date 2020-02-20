Avrupa basketbolunda ‘Kupa’ haftası nedeniyle EuroLeague'e ara verilmişti. İşte bu 1 haftalık arada, Türkiye Kupası’nı 7. kez müzesine taşıyarak moral depolayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa’da açılışı Real Madrid’le yapacak.

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

Zirve takipçisi

Temsilcimizi, 24 maçta 18 galibiyet alarak zirve takipçisi konumunda bulunan İspanyol devi karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Yaklaşık 1 aydır tam kadro olmayı başaran Fenerbahçe için de Real Madrid maçı, ayrıca şampiyonluk adayı rakipleri karşısında nasıl bir basketbol ortaya koyacağı ve nasıl reaksiyon vereceği de önemli olan bir diğer kriter....

Randolph, Llull, Taylor ve Reyes yok

Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj ise, İspanya Kupası’nı kazanan Real Madrid’in İstanbul’a eksik kadroyla gelmesi olacak. Uzun rotasyonun önemli isimlerinden Randolph’un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar’da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes’in Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.