Basketbol THY Avrupa Ligi’nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda Rusya’nın CSKA Moskova ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes, Karadağ’ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Zalgiris’e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.

- Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68

Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 73-71

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-67

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 71-76

Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 86-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 83-95

- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe Beko 28 23 5 2322 2072 250 51

2. CSKA Moskova 28 22 6 2428 2247 181 50

3. Real Madrid 28 21 7 2418 2176 242 49

4. Anadolu Efes 28 18 10 2359 2219 140 46

5. Barcelona Lassa 28 16 12 2180 2125 55 44

6. Baskonia 28 15 13 2279 2194 85 43

7. Panathinaikos 28 15 13 2222 2204 18 43

8. AX Armani Exchange Olimpia Milan 28 14 14 2416 2395 21 42

9. Olympiakos 28 14 14 2159 2155 4 42

10. Zalgiris 28 13 15 2195 2169 26 41

11. Maccabi FOX 28 13 15 2211 2213 -2 41

12. Bayern Münih 28 13 15 2177 2235 -58 41

13. Khimki 28 9 19 2187 2286 -99 37

14. Herbalife Gran Canaria 28 8 20 2185 2442 -257 36

15. Buducnost VOLI 28 6 22 2080 2368 -288 34

16. Darüşşafaka Tekfen 28 4 24 2072 2390 -318 32

AA