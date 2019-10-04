EuroLeague'de ev sahipleri hata yapmadı

Turkish Airlines EuroLeague'de ilk maç döneminin ilk gününde oynanan 4 karşılaşmada da ev sahibi ekipler galip gelmeyi başardılar.

04 Ekim 2019, Cuma 01:35
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EuroLeague'de ev sahipleri hata yapmadı

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunun ilk maç döneminde ilk gün heyecanı yaşandı. 

Oynanan 4 karşılaşmaya da ev sahibi ekiplerin performansları damga vurdu. 

Sezonun ilk maçında Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-83'lükn skorla geçti. 

Akşamın ikinci mücadelesinde sezona iyi bir kadroyla giren Panathinaikos, zorlanmasına rağmen Kızılyıldız'ı 87-82 mağlup etti. 

Ettore Messina'yı takımın başına getirerek bu sezon iddialı olmayı amaçlayan AX Armani Exchange Milan ise Almanya'da Bayern Münih deplasmanında 78-64 kaybederek sezonu açtı. 

Akşamın son maçında ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında son çeyrekte sergilediği performansla galibiyete çok yaklaşmış olmasına rağmen sahadan 81-77'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

Bu 4 maçla birlikte ev sahipleri sezona hata yapmadan başlayan takımlar oldular. 

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