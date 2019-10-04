Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunun ilk maç döneminde ilk gün heyecanı yaşandı.

Oynanan 4 karşılaşmaya da ev sahibi ekiplerin performansları damga vurdu.

Sezonun ilk maçında Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-83'lükn skorla geçti.

Akşamın ikinci mücadelesinde sezona iyi bir kadroyla giren Panathinaikos, zorlanmasına rağmen Kızılyıldız'ı 87-82 mağlup etti.

Ettore Messina'yı takımın başına getirerek bu sezon iddialı olmayı amaçlayan AX Armani Exchange Milan ise Almanya'da Bayern Münih deplasmanında 78-64 kaybederek sezonu açtı.

Akşamın son maçında ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında son çeyrekte sergilediği performansla galibiyete çok yaklaşmış olmasına rağmen sahadan 81-77'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu 4 maçla birlikte ev sahipleri sezona hata yapmadan başlayan takımlar oldular.