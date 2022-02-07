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EuroLeague’de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague’de geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihleri belli oldu. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maç tarihleri.

07 Şubat 2022, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
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EuroLeague’de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague’de geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihleri belli oldu. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maç tarihleri.

Euroleague'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre daha önce 19. haftada oynanması gereken ancak Kızılyıldız'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko mücadelesinin 27 Şubat tarihinde oynanacağı, 20. hafta da oynanması gereken Baskonia-Anadolu Efes maçının ise 8 Mart tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Euroleague'den yapılan açıklamada ertelenen maçların tarihleri şu şekilde:

18. hafta

Olympiacos - CSKA Moscow (20 Mart)

19. hafta

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko (27 Şubat)

CSKA Moskova - Barcelona (27 Şubat)

Maccabi Tel Aviv - Baskonia (1 Mart)

Zalgiris Kaunas - Olympiacos (15 Mart)

AX Armani Exchange Milano - Zenit (29 Mart) 

20. hafta

Zenit - LDLC ASVEL (1 Mart)

Kızılyıldız - Real Madrid, (8 Mart)

Baskonia - Anadolu Efes (8 Mart)

Monaco - UNICS Kazan (22 Şubat)

21. hafta

AX Armani Exchange Milano - UNICS Kazan (1 Mart)

Olympiacos - Zenit (8 Mart)

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (29 Mart)

Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız (3 Nisan)

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