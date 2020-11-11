Turkish Airlines EuroLeague'de bugün oynanması beklenen 5. maç dönemi karşılaşması konumundaki Zenit St Petersburg - AX Armani Exchange Milan maçı bir kez daha ertelenmek durumunda kaldı. İlk maç Zenit St Petersburg'daki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenirken bu kez Milan'daki vakalar ertelemeye neden oldu.

AX Armani Exchange Milan, corona virüs vakaları nedeniyle sahaya çıkabilecek 8 oyuncusunun olmadığını bildirince erteleme kararı alındı. EuroLeague'in kararları doğrultusunda karşılaşmanın 3 kereye kadar ertelenme hakkı varken ikincisi bu erteleme ile gerçekleşmiş oldu.











