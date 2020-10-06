Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu büyük bir heyecanla start aldı. Geride kalan ilk maçların ardından ikinci hafta, Türk basketbolseverler adına çok daha büyük bir heyecanı vaat ediyor. Son derece iddialı temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8 Ekim Perşembe günü TSİ ile 20:30'da karşı karşıya gelecekler.

Son maçlarda üstünlük Efes'te

İki takımın 2000'den bu yana EuroLeague'de oynadıkları maçlarda Fenerbahçe'nin 10'a 4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Son maçlarda ise Anadolu Efes, daha üstün taraf olarak öne çıkmakta. Efes, oynanan son 4 maçın 3'ünde rakibine üstünlük sağlamış durumda. Lacivert-Beyazlılar'ın bu 3 galibiyetinden 1'i ise Final Four'da gelmişti.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanamaması nedeniyle iki takım, sadece bir maçta karşı karşıya gelebildiler. O maçı deplasmanda kazanan taraf, 81-73'lük skorla Anadolu Efes olurken Krunoslav Simon; 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ile fark yaratan isim olarak öne çıkmıştı.

Fenerbahçe'den sezona iyi başlangıç

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonuna ise Fenerbahçe iyi bir giriş yaptı. İç sahada Kızılyıldız'ı rahat geçerlerken Anadolu Efes ise evinde ağırladığı Zenit'e mağlup oldu.

Guardların düellosu

Fenerbahçe'nin en önemli kozlarının başında Lorenzo Brown geliyor. Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız forması giyen Brown'u en zorlayacak isim ise bir başka eski Kızılyıldızlı Vasilje Micic olacak.

Aynı zamanda Cholet'nin altyapısında kariyerlerine başlayan ve 2006-2009 yılları arasında birlikte forma giyen Rodrigue Beaubois ve Nando De Colo da bu maçta karşı karşıya olacaklar.