Hem takım hem de bireysel performansı başarılı şekilde sürdürmenin zorluğu, EuroLeague'de ayın en değerli oyuncusu (MVP) olmayı zorlaştıran bir faktör. Bir sezonda iki kez ayın en değerli oyuncusu olmayı başaran üç oyuncu var. Şimdi Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic, Ekim ayından sonra Aralık ayında da MVP olmayı başararak bu ödülü bir sezonda iki kez olmak kaydıyla en erken kazanan isim oldu.

Nikola Mirotic, Barcelona'nın Aralık ayında 5 galibiyet elde eden tek takım olmasında önemli bir rol oynadı. Barcelona Cory Higgins ve Nick Calathes'in eksikliklerine rağmen Aralık ayını oldukça iyi şekilde geçirmeyi başardı.

Aralık ayında Nikola Mirotic; oldukça etkileyici isabet oranlarıyla 21 sayı, 6.5 ribaunt, 2.2 asist ve maç başına 25.3 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.