EuroLeague'de Anadolu Efes'in konuğu Fenerbahçe Beko
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelirlerken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Bu İstanbul Derbisi, EuroLeague tarafından da “haftanın maçı” olarak seçildi.
Turkish Airlines EuroLeague’in ikinci haftasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN SPORTS HABER ekranlarından naklen yayınlanacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Avrupa arenasındaki 688. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 687 karşılaşmada 388 galibiyet ve 299 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 440. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 439 karşılaşmada 231 galibiyet ve 208 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken Efes, 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki takım da birer galibiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 14 karşılaşmada Efes, 4 galibiyet ve Fenerbahçe ise 10 galibiyet elde etti.
Turkish Airlines EuroLeague’in ilk haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Zenit St Petersburg takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 69-73 mağlup olmuş, Fenerbahçe Beko ise evinde Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yenmişti. EuroLeague’de birinci haftanın ardından Anadolu Efes bir mağlubiyet ve averaj ile 14. sırada, Fenerbahçe Beko ise bir galibiyet ve averaj ile ilk sırada yer alıyor.