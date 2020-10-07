Turkish Airlines EuroLeague’in ikinci haftasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN SPORTS HABER ekranlarından naklen yayınlanacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Avrupa arenasındaki 688. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 687 karşılaşmada 388 galibiyet ve 299 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 440. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 439 karşılaşmada 231 galibiyet ve 208 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.





Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken Efes, 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki takım da birer galibiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 14 karşılaşmada Efes, 4 galibiyet ve Fenerbahçe ise 10 galibiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in ilk haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Zenit St Petersburg takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 69-73 mağlup olmuş, Fenerbahçe Beko ise evinde Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yenmişti. EuroLeague’de birinci haftanın ardından Anadolu Efes bir mağlubiyet ve averaj ile 14. sırada, Fenerbahçe Beko ise bir galibiyet ve averaj ile ilk sırada yer alıyor.



