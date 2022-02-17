EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin ertelenen maçlarının tarihleri belli oldu!
Turkish Airlines EuroLeague'de Covid-19'dan kaynaklı ertelenen maçların programı açıklanırken temsilcilerimiz Anadolu Efes'in bir, Fenerbahçe Beko'nun iki maçının yeni tarihleri belli oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'de Covid-19 kaynaklı ertelenen maçların yeni tarihleri belli oldu. Bu doğrultuda temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Bayern Münih; Fenerbahçe Beko'nun ALBA Berlin ve Bayern Münih maçlarının yeni tarihleri açıklandı.
İşte Turkish Airlines EuroLeague'de erteleme maçlarının programı:
18. hafta
Olympiacos - CSKA Moskova | 20 Mart 2022 - Yerel saatle 21:30
Panathinaikos - Zalgiris | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00
19. hafta
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | 27 Şubat 2022 - Yerel saatle 21:00
CSKA Moskova - Barcelona | 27 Şubat 2022 - Yerel saatle 18:00
Maccabi Tel Aviv - Baskonia | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 21:05
Zalgiris Kaunas - Olympiacos | 15 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00
Olimpia Milano - Zenit St Petersburg | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 20:30
Anadolu Efes - Bayern Münih | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 19:30
20. hafta
Monaco - UNICS Kazan | 22 Şubat 2022 - Yerel saatle 20:00
Zenit St Petersburg - LDLC ASVEL | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00
Kızılyıldız - Real Madrid | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 19:00
Baskonia - Anadolu Efes | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00
21. hafta
Olimpia Milano - UNICS Kazan | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 20:30
Olympiacos - Zenit St Petersburg | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00
Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00
Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız | 3 Nisan 2022 - Yerel saatle 20:00
26. hafta
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih | 15 Mart 2022 - Yerel saatle 20:45