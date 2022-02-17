Turkish Airlines EuroLeague'de Covid-19 kaynaklı ertelenen maçların yeni tarihleri belli oldu. Bu doğrultuda temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Bayern Münih; Fenerbahçe Beko'nun ALBA Berlin ve Bayern Münih maçlarının yeni tarihleri açıklandı.

İşte Turkish Airlines EuroLeague'de erteleme maçlarının programı:

18. hafta

Olympiacos - CSKA Moskova | 20 Mart 2022 - Yerel saatle 21:30

Panathinaikos - Zalgiris | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00

19. hafta

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | 27 Şubat 2022 - Yerel saatle 21:00

CSKA Moskova - Barcelona | 27 Şubat 2022 - Yerel saatle 18:00

Maccabi Tel Aviv - Baskonia | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 21:05

Zalgiris Kaunas - Olympiacos | 15 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00

Olimpia Milano - Zenit St Petersburg | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 20:30

Anadolu Efes - Bayern Münih | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 19:30

20. hafta

Monaco - UNICS Kazan | 22 Şubat 2022 - Yerel saatle 20:00

Zenit St Petersburg - LDLC ASVEL | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00

Kızılyıldız - Real Madrid | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 19:00

Baskonia - Anadolu Efes | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00

21. hafta

Olimpia Milano - UNICS Kazan | 1 Mart 2022 - Yerel saatle 20:30

Olympiacos - Zenit St Petersburg | 8 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 20:00

Fenerbahçe Beko - ALB﻿A Berlin | 29 Mart 2022 - Yerel saatle 21:00

Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız | 3 Nisan 2022 - Yerel saatle 20:00

26. hafta

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih | 15 Mart 2022 - Yerel saatle 20:45