Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 26. hafta maçında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasındaki 751. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 750 karşılaşmada 427 galibiyet ve 323 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 503. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bu kupada bugüne kadar oynadığı 502 karşılaşmada 270 galibiyet ve 232 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 47 kez karşılaşırken, temsilcimiz 23 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes, bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 43 karşılaşmada Efes, 22 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

EuroLeague'in ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz, 88-69 kazanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 78-72 mağlup etmiş, Olympiacos ise İspanya’nın Baskonia takımını deplasmanda 72-62 yenmişti. EuroLeague’de 25. haftanın ardından iki maçı eksik Anadolu Efes 12 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile dokuzuncu, üç maçı eksik Olympiacos ise 13 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak olan Olympiacos - Anadolu Efes karşılaşması, 10 Şubat Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.