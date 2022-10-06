Basketbolseverlerin heyecanla beklediği THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonu başlıyor... Üst üste 2 yıldır Anadolu Efes'le birlikte Türkiye'ye gelen EuroLeague kupası için yine iki iddialı temsilcimiz bulunuyor. İşten bunlardan biri; Fenerbahçe Beko, yeni sezon için bugün 400. EuroLeague maçı için sahaya çıkıyor. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Sarı-Lacivertliler, coach Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmış ve turnuvadan çıkarılan CSKA Moskova'yı çalıştıran Dimitris Itoudis'i getirmişti. Kadroda da Jan Vesely, Nando de Colo gibi isimleri gönderen Kanarya, Wilbekin, Nick Calathes'ın yanı sıra eski bir Fenerbahçeli olan Nemanja Bjelica'yla beraber 8 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Almanya'ya 2 eksikle gidildi

Sezonu Süper Lig 'de oynadığı Bahçeşehir maçıyla açan Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic, Almanya'ya götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada; “Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic takım idmanları için hazır hale geldi ancak iki oyuncumuz da Münih’e seyahat eden ekipte yer almayacak. Johnathan Motley ve Carsen Edwards, süre bulmaları halinde EuroLeague’de ilk kez forma giymiş olacak.” denildi.









'Zamana ihtiyacımız var'

Coach Dimitris Itoudis: “Sakatlıktan dönen bazı isimlerimiz var. Zamana ihtiyacımız var ancak daha fazla oyuncuyla çalışabildiğimizi söyleyebilirim ve bu her zaman önemlidir. Bayern’in Andrea Trinchieri ve yardımcılarıyla birlikte yarattığı çok iyi bir sistemi var. Yıllardır harika bir iş çıkarıyorlar. Kadrolarının temelini hemen hemen koruyorlar ve karşımızda birlikte çalışmaya alışkın gerçek bir takım olacak. Bu bir açılış maçı olacak ve biz de takım olarak doğru kimliği oluşturmaya ve sistemimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak özellikle savunma tarafında gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim".









Yeni sezonda 4 kural değişikliği!

- Oyunun son iki dakikasında top oyuna sokulurken yapılan fauller, bir atış ve kenar olarak cezalandırılacak.

- Coachlar maçın istedikleri her anında hakeme itiraz hakkını kullanabilecek. Coachların bir itiraz hakkı olacak. İtiraz hakkı tekrar sisteminden izlenebilecek. 16 karar için de geçerli olacak.

- Maçın son 2 dakikasında ve uzatmada, faul veya basketten sonraki mola dönüşlerinde, koçlar karşı sahada oyuna benç önü veya karşısından topu içeri sokabilecek.

- Oyuncular arasındaki kavga hallerinde hakemler pozisyonu hemen izleyebilecek.



