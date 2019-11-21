Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağı olan 9. maç dönemi geride kaldı.

9. maç döneminin en değerli oyuncusu ödülü iki isim arasında paylaşıldı.

Panathinaikos'un Yunan oyun kurucusu Nick Calathes, takımının Zalgiris'i deplasmanda 86-85 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 12 asist ile oynadı ve bu sezonki 4. double-double performansını sergiledi. Ayrıca karşılaşmada sağladığı 5 adet üç sayılık atış isabeti 192. EuroLeague maçında elde ettiği en iyi rakam oldu.

ALBA Berlin'in uzunlarından Luke Sikma ise Kızılyıldız'ı 93-80 mağlup ettiğkleri maçta sadece 1 adet iki sayılık atış, 2 adet serbest atış kaçırarak 19 sayı üretti. Sikma ayrıca karşılaşmayı 8 ribaunt, 4 asist, 3 blok ile tamamladı.

Calathes ve Sikma ulaştıkları 32 verimlilik puanıyla haftanın en değerli oyuncuları oldular.