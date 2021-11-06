Turkish Airlines EuroLeague'de 8. hafta maçları geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fransız ekibi ASVEL'den Chris Jones, haftanın MVP'si olmayı başardı. Chris Jones, 2019-20 sezonunda ülkemizde Bursaspor forması giymiş ve burada gösterdiği performans ile EuroLeague seviyesine transfer olmuştu.

Chris Jones, ASVEL'in UNICS Kazan'ı iç sahada 85-82 mağlup ettiği karşılaşmada 25 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı. 8/10 iki sayılık, 6/7 serbest atış ve 1/4 üçlük isabetleri ile 25 sayıya ulaşan Jones; 3 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma istatistikleri de yakaladı.

Chris Jones'un elde ettiği 27 verimlilik puanı, kazanan takım oyuncuları arasındaki en yüksek sayı olurken haftanın en yüksek verimlilik puanına ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan CSKA Moskova'nın yıldızlarından Will Clyburn ulaştı. Clyburn; kaybedilen Fenerbahçe maçında 26 sayı, 9 ribaunt, 2 top çalma, 2 blok ile oynayarak toplam 34 verimlilik puanına ulaştı.