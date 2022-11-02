Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Baskonia evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu hafta Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe de İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.

Ligde geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada Maccabi Tel Aviv, üçüncü sırada da Olympiakos yer alıyor. Ligde Efes ise 11. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 6. hafta programı şöyle:

Yarın

22.15 Baskonia - Maccabi Tel Aviv

22.30 Bayern Münin - Efes

22.30 Panathinaikos - Partizan

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

4 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin

22.00 Olympiakos - Valencia Basket

22.30 Barcelona - Fenerbahçe Beko

23.00 AS Monaco - Kızılyıldız

23.00 Virtus Bologna - Asvel

İHA