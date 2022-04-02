Turkish Airlines EuroLeague'de 33. hafta maçları geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu (MVP) temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin oldu.

Anadolu Efes'in ALBA Berlin'i 87-77 mağlup ederek Play-Off'u garantilediği maçta Larkin, 28 sayıyla oynadı. Bu skora 4/9 iki sayılık, 6/11 üç sayılık isabet oranlarıyla ulaştı. Ayrıca Larkin; 8 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ile oynadı ve toplamda 35 verimlilik puanına ulaştı.

Bu sezon üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu olmayı başaran Larkin, EuroLeague kariyerinde ise bu ödülü 14. kez kazanmış oldu.