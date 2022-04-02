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EuroLeague'de 33. hafta MVP'si Shane Larkin

Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu.

02 Nisan 2022, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de 33. hafta MVP'si Shane Larkin

Turkish Airlines EuroLeague'de 33. hafta maçları geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu (MVP) temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin oldu. 

Anadolu Efes'in ALBA Berlin'i 87-77 mağlup ederek Play-Off'u garantilediği maçta Larkin, 28 sayıyla oynadı. Bu skora 4/9 iki sayılık, 6/11 üç sayılık isabet oranlarıyla ulaştı. Ayrıca Larkin; 8 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ile oynadı ve toplamda 35 verimlilik puanına ulaştı. 

Bu sezon üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu olmayı başaran Larkin, EuroLeague kariyerinde ise bu ödülü 14. kez kazanmış oldu. 

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