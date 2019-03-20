THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Anadolu Efes de Karadağ'da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

21 Mart Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe (beIN SPORTS HABER)

22.00 Bayern Münih - FC Barcelona Lassa (beIN MAX 1)

22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes (beIN SPORTS 3)

23.30 Gran Canaria - Olympiakos (beIN MAX 2)

22 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv (beIN MAX 1)

21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen (beIN SPORTS 3)

22.30 Saski Baskonia SAD - Real Madrid (beIN MAX 1)

22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos (beIN MAX 2)



