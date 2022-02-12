Turkish Airlines EuroLeague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) El Clasico'dan çıktı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Laprovittola, eski takımı Real Madrid'e karşı sergilediği performansla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 86-68 mağlup ettiği maçta Arjantinli yıldız, 27 verimlilik puanına ulaştı ki kazanan takımlar dikkate alındığında bu hafta ulaşılan en yüksek verimlilik puanı oldu. Maçı 20 sayıyla tamamlayan Laprovittola, kusrusuza yakın bir şut yüzdesiyle oynadı. 2/3 iki sayılık, 5/5 üçlük, 1/1 serbest atış isabetiyle 20 sayıya ulaştı. Skorunun yanı sıra 7 ribaunt, 2 asist ve 4 de kendisine yapılan faul ile katkı sağladı.

Nicolas Laprovittola, 4 senenin EuroLeague kariyerinin ilk haftanın MVP'si ödülünü kazanmayı başardı.